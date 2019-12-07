На площади Ленина перевернулся внедорожник

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На площади Ленина превернулся внедорожник. ДТП произошло вечером в субботу, 7 декабря в центре Рязани.
По предварительной версии, «десятка» проехала на красный и врезалась в Haval, который столкнулся с Kia и перевернулся.
По словам очевидцев, в ДТП пострадал водитель внедорожника.
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