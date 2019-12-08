Где настоящий? Дед Мороз из Великого Устюга одновременно посетил Рязань и Саратов

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Дед Мороз из Великого Устюга одновременно посетил Рязань и Саратов. Об этом сообщили сайты администраций двух областных центров.
В субботу, 7 декабря, один из них присутствовал на открытии проекта «Новогодняя столица 2020» в Рязани, а другой провел праздник на главной площади Саратова.
Где выступал главный Дед Мороз, а где его «копия», в сообщениях не указывается.
Напомним, в Рязани Дед Мороз поучаствовал в
В воскресенье, 8 декабря, он
Рязанцы
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.