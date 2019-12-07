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14:27, 7 декабря 2019 998
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Дед Мороз открыл в Рязани «Новогодний дом»

Дед Мороз открыл в Рязани «Новогодний дом»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Дед Мороз из Великого Устюга, Якутский Властелин холода Чысхаан и его внучка открыли в Рязани «Новогодний дом».

В субботу, 7 декабря, в Рязани они стали первыми посетителями визит-центра и новогодней ярмарки. На первом этаже «Новогоднего дома» туристы могут зарегистрироваться и получить карту гостя со скидками в кафе и рестораны, кроме того все посетители смогут узнать актуальную информацию о мероприятиях и афишу.

Также все это доступно в мобильном приложении. На втором этаже для гостей организовали ярмарку народных промыслов и ремесел.

Почетным гостях «Новогоднего дома» подарили кулинарный символ новогодней столицы — калинник. В течение месяца в центре будут проходить концерты и развлекательнеы программы, а также мастер-классы.

В первый день посетители смогут расписать куклы и попробовать себя в гончарном мастерстве. Также в «Новогоднем доме» организовали фотозону с героями «Новогодней столицы» — Рязанским косопузом, Авдотьей Рязаночкой, Забавой Путятишной и Евпатием.

«Новогодний дом» будет работать до 7 января на Лыбедском бульваре в комплексе «Былина».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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