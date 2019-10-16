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Появилось мобильное приложение «Рязань — Новогодняя столица», его можно скачать бесплатно. Для его использования необхдимо зарегистрироваться.
«Гостям и жителям мобильного приложения будет доступна вся справочная информация о городе, его инфраструктуре, туристических ресурсах, самых интересных местах и ярких событий», — отметили разработчики.
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