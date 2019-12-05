«Купеческую слободу» в Касимове благоустроят к середине декабря

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«Купеческую слободу» в Касимове благоустроят к 15 декабря, об этом сообщил один из строителей объекта,
«Уже уложили тротуарную плитку на левой стороне одного из кварталов возле горадминистрации. Работают люди и строительная техника», — отмечается в сообщении.
Всего на ремонтируемом участке четыре квартала протяженностью по 50-60 метров. На правой стороне сейчас монтируют велодорожку.
Напомним, Касимов
Кроме того, 22 миллиона рублей выделили из регионального бюджета. Средства предназначались на ремонт асфальтового покрытия на улице Советской. Позже Активисты ОНФ
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