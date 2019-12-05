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15:30, 5 декабря 2019 204
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«Купеческую слободу» в Касимове благоустроят к середине декабря

«Купеческую слободу» в Касимове благоустроят к середине декабря

«Купеческую слободу» в Касимове благоустроят к 15 декабря, об этом сообщил один из строителей объекта, пишет ИД «Пресса».

«Уже уложили тротуарную плитку на левой стороне одного из кварталов возле горадминистрации. Работают люди и строительная техника», — отмечается в сообщении.

Всего на ремонтируемом участке четыре квартала протяженностью по 50-60 метров. На правой стороне сейчас монтируют велодорожку.

Напомним, Касимов выиграл грант в 50 миллионов рублей на «Купеческую слободу». Проект включал в себя работы по ремонту тротуаров и фасадов домов по улице Советской от дома № 1 до дома № 27, устройство наружного освещения, установку малых архитектурных форм, создание WI-FI зоны, системы видеонаблюдения.

Кроме того, 22 миллиона рублей выделили из регионального бюджета. Средства предназначались на ремонт асфальтового покрытия на улице Советской. Позже Активисты ОНФ заявили о срыве благоустройства центра Касимова.


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