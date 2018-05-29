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19:51, 29 мая 2018 421
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Касимов выиграл 50 миллионов рублей на «Купеческую слободу» 1

Касимов выиграл 50 миллионов рублей на «Купеческую слободу»

Касимов выиграл грант в 50 миллионов рублей на «Купеческую слободу». Проект благоустройства центральной улицы города стал победителем Всероссийского конкурса исторических поселений и малых городов.

Итоги конкурса подвели во вторник, 29 мая. Всего было 455 заявок из 82 регионов. Рязанскую область представляли Касимов, Сасово, Кораблинско и Рыбное. Победителей выбрали по итогам рейтингового голосования, оценки экспертов и публичной защиты проектов.

На грант в Касимове замостят тротуары, отремонтируют фасады и сделают площадку для массовых мероприятий.

В категории «Малые города численностью от 20 000 до 50 000 человек» победил город Сасово. На 80 миллионов рублей там благоустроят парк и прилегающие к нему территории.

Фото сайта конкурса


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