В Рязани выпустят конверты и открытки к «Новогодней столице»

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В Рязани выпустят конверт с маркой, посвященной «
Церемония гашения состоится в четверг, 5 декабря, на Главном почтамте.
Кроме того, для рязанцев представят конверт с фиксированной датой «С Новым Годом», спецштемпель с переводной датой, а также открытки с изображением персонажей праздников.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.