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В распоряжении редакции РЗН. инфо оказался брендбук «Новогодней столицы — 2020». В презентации содержатся описания персонажей Нового года в Рязани — Авдотьи Рязаночки, Забавы Путятишны, Евпатия и Рязанского Косопуза.
На 30-ти листах в ней объясняется использование официальной символики праздника, приводятся примеры оформления входных групп, городского пространства, а также сувенирной продукции в виде бумажных стаканов, пакетов, фартуков, сумок, ручек, а также вариант брендирования такси.
Основными цветами «Новогодней столицы — 2020» стали голубой, темно-зеленый, красный и бледно-бирюзовый.
Все самое интересное о новогодних развлечениях, гостеприимстве, ремесленных мастерских и сувенирных лавках авторы брендбука предложили искать по хештегам: #полнаязабава, #НовогодняяСтолица2020, #зимняяложка, #моихрукдело, #дипломатическаясила.
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