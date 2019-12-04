Рязанская «ВДНХ» стала достопримечательным местом

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Торговый городок и дом юннатов на улице Свободы в Рязани стали достопримечательным местом. Соответствующее постановление инспекции по охране ОКН Рязанской области официально опубликовали в среду, 4 декабря.
Ведомство утвердило требования и режимы использования территории «Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки и Дома юннатов с садом» и его границы.
На достопримечательное место распространяются запреты на новое строительство, размещение металлических контейнеров для торговли, вырубка ценных пород деревьев, захламление территорий, свалка мусора, установка и размещение кондиционеров, рекламных щитов на фасадах.
Проведение реставрационных, хозяйственны работ на территории достопримечательного места необходимо согласовывать и инспекцией. Кроме того, возведение киосков, беседок, летних террас ограничивается высотой не более 4 метра.
Напомним, в 2018 году Торговый годок
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