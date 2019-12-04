«Полуяйцо с кучей окошек». Варламов включил рязанский отель в рейтинг самых уродливых зданий России

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Илья Варламов включил рязанский отель в рейтинг самых уродливых зданий России. Ролик появился на YouTube в среду, 4 декабря.
Блогер поставил отель «Любовь», который расположен в центре Рязани, на 59-е место в собственном рейтинге 100 самых уродливых зданий России.
«Это здание похоже на полуяйцо с кучей окошек. Дом-чайник, отель „Любовь“, у нее какие-то разные названия. Оно абсолютно отвратительно. Я надеюсь, что оно скоро развалится. И этого дома больше не будет», — отметил Варламов.
Напомним, Варламов
Николай Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер
Про рязанский отель можно посмотреть на 27-й минуты
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