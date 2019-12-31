Рязанцы собрали 40-метровую елку из машин

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В понедельник, 30 декабря, под Рязанью собрали 40-метровую елку из машин. Флешмоб прошел в автоспорткомплексе «Атрон» в Секиотове, сообщили в группе «
«Семь машин в длину, получилось около 35-40 метров. Фото сделано с высоты 90 метров», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее
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