Рязанцы соберут елку из машин

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В понедельник, 30 декабря, под Рязанью соберут елку из машин. Флешмоб пройдет в автоспорткомплексе «Атрон» в Секиотове, сообщили в группе «
Отмечается, что участники акции попытаются сделать самую большую елку в Рязани.
Всех желающих пригласили присоединиться к флешмобу. Время сбора 19:00.
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