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Фото: Pixabay.com
В Песочне рязанка выпала из окна высотки и сломала позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, на улице Тимакова.
По предварительной версии, 57-летняя женщина выпала из окна лестничного пролета на восьмом этаже.
Пострадавшая получила перелом позвоночника, ее доставили в ОКБ. Полиция проводит проверку.
Позже о состоянии пациентки
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