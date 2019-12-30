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10:15, 30 декабря 2019 710
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В Песочне рязанка выпала из окна высотки и сломала позвоночник

В Песочне рязанка выпала из окна высотки и сломала позвоночник

Фото: Pixabay.com

В Песочне рязанка выпала из окна высотки и сломала позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, на улице Тимакова.

По предварительной версии, 57-летняя женщина выпала из окна лестничного пролета на восьмом этаже.

Пострадавшая получила перелом позвоночника, ее доставили в ОКБ. Полиция проводит проверку.

Позже о состоянии пациентки рассказали в минздраве.


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