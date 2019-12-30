Минздрав рассказал о состоянии выпавшей из окна рязанки

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Региональный минздрав рассказал о состоянии 57-летней рязанки, которая 29 декабря выпала из окна 8 этажа. Инцидент произошел на улице Тимакова.
Известно, что женщина жива. У пациентки
«Врачи делают все возможное для ее спасения. Ей предстоит длительное лечение», — сообщила собеседница.
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