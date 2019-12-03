Любимов навестил избитого в общежитии рязанского колледжа боксера

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Во вторник, 3 декабря, губернатор Николай Любимов навестил Алексея Дудкина — студента Рязанского педколледжа, который осенью 2018 года получил серьезную травму после драки в общежитии. Об этом сообщил сайт правительства области.
В село Ольхи Ухоловского района, где живет бывший боксер, глава региона заехал после рабочей поездки в Сапожок. Он
Сейчас Дудкин проходит реабилитацию, его курируют специалисты Сапожковского комплексного центра соцобслуживания населения и областной минздрав.
«В течение 2019 года Алексей прошел несколько курсов реабилитации в Москве. Отмечается положительная динамика в восстановлении двигательной активности рук, ног, речи, эмоций», — говорится в сообщении.
За счет средств Рязанского областного фонда соцподдержки населения Дудкиным оказали матпомощь в размере 300 тысяч рублей, в 2019 году — купили кресло-коляску, туторы, предоставили необходимые средства для ухода.
Любимов пожелал молодому человеку скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей реабилитации. «Мы все в тебя верим. Удачи тебе», — сказал губернатор.
Напомним, 16-летнего рязанца
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