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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подарил оборудование для реабилитации избитому в общежитии боксеру Алексею Дудкину. Об этом он сообщил на своей
Любимов приобрел опорный вертикализатор и привез его в центр реабилитации в Сапожке. Он также пообещал встретиться с подростком лично.
Глава региона в видеообращении отметил, что после случившегося рязанец перестал двигаться, говорить и «даже верить в себя».
«Все это время мы о нем заботились, у него были психологи и врачи. Мама поверила, что он может восстановиться. А позже и сам Алексей», — отметил губернатор.
В конце ролика глава региона пожелал Алексею скорейшего выздоровления.
Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.