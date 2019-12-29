Под Михайловом водитель насмерть сбил мужчину и оттащил тело на обочину

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В субботу, 28 декабря, около села Щетиновка в Михайловском районе водитель насмерть сбил мужчину и оттащил тело на обочину. Об этом очевидец сообщил в соцсети.
По его словам, виновник ДТП уехал с места происшествия.
«А тот, кто это сделал, оттащил тело за „обочину“ и просто уехал! Даже скорую не вызвал. Оставив на земле лишь свое отвалившиеся зеркало», — написал очевидец.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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