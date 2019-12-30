Полиция опровергла информацию о том, что виновник смертельного ДТП в Михайловском районе скрылся

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Около села Щетиновка в Михайловском районе насмерть сбили мужчину. Трагедия произошла в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полиция установила, что 30-летний водитель «шестерки» из Тверской области сбил 38-летнего местного жителя. Пешеход скончался на месте.
Виновник ДТП не покидал места происшествия. Ранее в соцстеях сообщалось, что водитель
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Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.