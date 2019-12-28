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15:37, 28 декабря 2019 509
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В Пронском районе несколько машин сбили пенсионера на глазах у его жены 1

В Пронском районе несколько машин сбили пенсионера на глазах у его жены

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 28 декабря, в Пронском районе несколько машин сбили пенсионера на глазах у его жены. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в субботу, 28 декабря, в 7:00. Пожилые супруги из села Красное переходили дорогу Рязань — Скопин в неположенном месте. На мужчину наехало несколько машин. Пенсионеру оторвало ногу, он погиб на месте. Его тело в итоге оказалось на пешеходном переходе.

Отмечается, что никто из водителей не скрылся с места ДТП. Полицейские выясняют, кто из них сбил мужчину первым.


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