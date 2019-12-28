RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 28 декабря, в Пронском районе несколько машин сбили пенсионера на глазах у его жены. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в субботу, 28 декабря, в 7:00. Пожилые супруги из села Красное переходили дорогу Рязань — Скопин в неположенном месте. На мужчину наехало несколько машин. Пенсионеру оторвало ногу, он погиб на месте. Его тело в итоге оказалось на пешеходном переходе.
Отмечается, что никто из водителей не скрылся с места ДТП. Полицейские выясняют, кто из них сбил мужчину первым.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМиллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму
|
cледующая новость →Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.