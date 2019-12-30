Полиция опубликовала фото с места ДТП, где пенсионера переехали несколько машин

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция прокомментировала смертельное ДТП с пешеходом в Пронском районе, которое произошло утром в субботу, 28 декабря.
По предварительной версии, на 52-м километре трассы Рязань-Скопин 81-летний мужчина шел по пешеходному переходу, когда его сбил 31-летний водитель Mazda.
После этого пенсионера переехала Lada Kalina, за рулем которой находился 28-летний мужчина.
Пенсионеру оторвало ногу, он скончался на месте.
Ранее сообщалось, что
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