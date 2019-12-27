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В начале 2020 года в собственность рязанского муниципалитета передадут 78 троллейбусов из Москвы. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в мэрии. Соответствующее соглашение подписали еще
Переданные троллейбусы распределят на наиболее востребованные городские маршруты, а также заменят подвижной состав УРТ, срок службы которого превышает 20 лет.
Наименее укомплектованными, по данным источника, считаются троллейбусные маршруты 4, 6, 8, 15, 17 и автобусные: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 23, на которых работает не более двух единиц подвижного состава.
Тем не менее, в 2020 году дополнительное приобретение автобусов и троллейбусов за счет средств городского бюджета и МУП «УРТ» не планируется.
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