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14:21, 27 декабря 2019 492
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В начале 2020 года 78 троллейбусов из Москвы поступят в Рязань — мэрия 1

В начале 2020 года 78 троллейбусов из Москвы поступят в Рязань — мэрия

В начале 2020 года в собственность рязанского муниципалитета передадут 78 троллейбусов из Москвы. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в мэрии. Соответствующее соглашение подписали еще весной.

Переданные троллейбусы распределят на наиболее востребованные городские маршруты, а также заменят подвижной состав УРТ, срок службы которого превышает 20 лет.

Наименее укомплектованными, по данным источника, считаются троллейбусные маршруты 4, 6, 8, 15, 17 и автобусные: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 23, на которых работает не более двух единиц подвижного состава.

Тем не менее, в 2020 году дополнительное приобретение автобусов и троллейбусов за счет средств городского бюджета и МУП «УРТ» не планируется.


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