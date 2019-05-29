«Помощник Рязани» и 78 троллейбусов. В региональном минтрансе рассказали о ближайших планах

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Региональные власти планируют в ближайшее время закупить у «Мосгортаранса» 78 троллейбусов. Об этом в среду, 29 мая, сообщил руководитель рязанского минтранса Евгений Беленецкий.
«Пусть это и не новые машины, но они вполне пригодны для нормальной эксплуатации», — заявил он на пресс-конференции.
Отметим, последняя крупная закупка муниципального транспорта (20 автобусов и 10 троллейбусов) датируется февралем 2018 года.
По словам министра, основной упор в региональной транспортной политике сделают на автобусы большой и средней вместимости. Переговоры о закупке новых машин пока не завершены.
Кроме того, для наведения порядка на проезжей части и сокращения пробок уже в этом году в городе заработает программа «Помощник Рязани», в рамках которой общественность сможет следить за поведением участников дорожного движения. Аналогичный механизм, как пояснил Беленцкий, уже успешно работает в Москве.
Говоря о ремонте дорог в рамках соответствующего нацпроекта, глава минтранса заявил, что в 2019 году на эти цели выделят 2,67 миллиарда рублей.
Непосредственно в Рязани старт масштабной ремонтной компании запланирован на июнь.
Перечень конкретных улиц, где отремонтируют дороги, министр обещал обнародовать в ближайшие дни на сайте ведомства.
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