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17:47, 29 мая 2019 425
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«Помощник Рязани» и 78 троллейбусов. В региональном минтрансе рассказали о ближайших планах 1

«Помощник Рязани» и 78 троллейбусов. В региональном минтрансе рассказали о ближайших планах

Региональные власти планируют в ближайшее время закупить у «Мосгортаранса» 78 троллейбусов. Об этом в среду, 29 мая, сообщил руководитель рязанского минтранса Евгений Беленецкий.

«Пусть это и не новые машины, но они вполне пригодны для нормальной эксплуатации», — заявил он на пресс-конференции.

Отметим, последняя крупная закупка муниципального транспорта (20 автобусов и 10 троллейбусов) датируется февралем 2018 года.

По словам министра, основной упор в региональной транспортной политике сделают на автобусы большой и средней вместимости. Переговоры о закупке новых машин пока не завершены.

Кроме того, для наведения порядка на проезжей части и сокращения пробок уже в этом году в городе заработает программа «Помощник Рязани», в рамках которой общественность сможет следить за поведением участников дорожного движения. Аналогичный механизм, как пояснил Беленцкий, уже успешно работает в Москве.

Говоря о ремонте дорог в рамках соответствующего нацпроекта, глава минтранса заявил, что в 2019 году на эти цели выделят 2,67 миллиарда рублей.

Непосредственно в Рязани старт масштабной ремонтной компании запланирован на июнь.

Перечень конкретных улиц, где отремонтируют дороги, министр обещал обнародовать в ближайшие дни на сайте ведомства.


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