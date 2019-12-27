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18:20, 27 декабря 2019 217
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Рязанцев пригласили на новогодние квесты по центру города

Рязанцев пригласили на новогодние квесты по центру города

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцев пригласили на новогодние квесты по историческому центру города. Игры будут проводить до 7 января, сообщил сайт туризма и отдыха региона.

По словам организаторов, участники квеста «могут узнать немало интересного о прошлом древнего города и открыть его с новой стороны».

Желающим попасть на игру нужно взять маршрутный лист в визит-центре (на улице Почтовой, дом №54) или в «Новогоднем доме» (Лыбедский бульвар, комплекс «Былина»).

Маршрутные листы затем обменивают на новогодние сувениры.


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