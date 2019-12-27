Рязанцев пригласили на новогодние квесты по центру города

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцев пригласили на новогодние квесты по историческому центру города. Игры будут проводить до 7 января,
По словам организаторов, участники квеста «могут узнать немало интересного о прошлом древнего города и открыть его с новой стороны».
Желающим попасть на игру нужно взять маршрутный лист в визит-центре (на улице Почтовой, дом №54) или в «
Маршрутные листы затем обменивают на новогодние сувениры.
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.