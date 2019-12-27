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17:34, 27 декабря 2019 245
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Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест

Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест

Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест. Заседания прошли в Басманном суде Москвы в пятницу, 27 декабря.

В СИЗО оставили бывшего вице-мэра Сергея Пашкевича и федерального чиновника Павла Пущина.

Срок ареста у подсудимых истекал в январе.

Напомним, вице-мэра задержали в его рабочем кабинете и под конвоем доставили в столицу. Пашкевича временно отстранили от должности, ему вменяют взятку в особо крупном размере по уголовному делу МП «Детское питание».

Пущин, по версии следствия, участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором рязанского МП «Детское питание».


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