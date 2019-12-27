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Фигурантам дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест. Заседания прошли в Басманном суде Москвы в пятницу, 27 декабря.
В СИЗО оставили бывшего вице-мэра Сергея Пашкевича и федерального чиновника Павла Пущина.
Срок ареста у подсудимых истекал в январе.
Напомним, вице-мэра
Пущин, по версии следствия,
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Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.