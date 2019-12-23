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12:26, 23 декабря 2019 626
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В Рязани откроется исторический салон Max Factor

В Рязани откроется исторический салон Max Factor

В Рязани откроется исторический салон «Аромат времени», в котором будет работать экспозиция, рассказывающая о создателе компании Max Factor. Максимилиане Факторовиче. Об этом RZN.info сообщила руководитель туристического проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева.

Салон примет первых посетителей в среду, 25 декабря, в 16:00 в Торговых рядах на площади Ленина (улица Кольцова, дом №1, вход около ресторана «Хлебная площадь»).

«Не секрет, что в конце 19 века в Рязани открылся первый магазин Максимилиана Факторовича, который позже приобрел мировую известность под именем „Макс Фактор“. В нашем городе он делал первые шаги по созданию своей эксклюзивной косметики и парфюмерии», — рассказала об идее создания Паначева.

Она отметила, что посетители смогут не только посмотреть экспонаты, но потрогать и понюхать их.

«Мы хотим всех посетителей познакомить с миром красоты начала прошлого века, погрузить в эпоху», — сказала руководитель проекта.

Она добавила, что экспозицию можно посмотреть по предварительной записи.

«Группа от 10 до 20 человек — 250 рублей с человека. В новогодние праздники с 2 по 6 декабря будут сборные экскурсии, то есть можно будет присоединиться к экскурсии каждому желающему», — отметила Паначева.

Записаться можно в группе «ВКонтакте» или по номеру телефона +7 (920) 980-58-48.


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