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9:55, 25 декабря 2019 716
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В «Почте России» прокомментировали инцидент с рязанским сотрудником, похитившим миллион

В «Почте России» прокомментировали инцидент с рязанским сотрудником, похитившим миллион

В «Почте России» прокомментировали инцидент с руководителем одного из рязанских отделений, который присвоил почти миллион рублей.

В пресс-службе отметили, что недостачу удалось выявить службе безопасности регионального УФПС и ФСБ во время внутренней проверки. Сотрудника, похитившего 956 197 рублей 87 копеек, уволили.

Представители почты также подчеркнули, что «происшествия криминального характера не влияют на обслуживание населения», деньги предприятия застрахованы.

«Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», — заключили в пресс-службе.


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