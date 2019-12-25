В «Почте России» прокомментировали инцидент с рязанским сотрудником, похитившим миллион

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В «Почте России» прокомментировали инцидент с руководителем одного из рязанских отделений, который присвоил почти миллион рублей.
В пресс-службе отметили, что недостачу удалось выявить службе безопасности регионального УФПС и ФСБ во время внутренней проверки. Сотрудника,
Представители почты также подчеркнули, что «происшествия криминального характера не влияют на обслуживание населения», деньги предприятия застрахованы.
«Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», — заключили в пресс-службе.
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