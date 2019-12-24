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21:49, 24 декабря 2019 259
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Глава одного из отделений «Почты России» в Рязани присвоил почти миллион рублей — прокуратура

Глава одного из отделений «Почты России» в Рязани присвоил почти миллион рублей — прокуратура

Фото: Pixabay.com

Глава одного из отделений «Почты России» в Рязани присвоил почти миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Почте России» причинили ущерб в размере 956 197 рублей 87 копеек.

На руководителя одного из почтовых отделений завели дело по части 2 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»).

Дело направили в Советский районный суд.


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