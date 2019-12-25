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18:20, 25 декабря 2019 305
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Сын экс-главы шацкой ГИБДД обжалует решение суда о заключении в колонию поселения

Сын экс-главы шацкой ГИБДД обжалует решение суда о заключении в колонию поселения

Сын экс-главы шацкой ГИБДД Станислав Сучков намерен обжаловать решение суда, который приговорил его к трем годам колонии поселения и выплате компенсации в размере 1,2 миллиона рублей за смертельное ДТП. Об этом RZN.info рассказал отец погибшей в аварии 23-летней Натальи Акишиной Сергей Акишин.

Мужчина также добавил, что они с супругой намерены подать апелляцию, добиться изменения части статьи 264 УК РФ на «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и изменения срока заключения — с трех до «минимум» шести лет.

Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе столкнулись Volkswagen и КамАЗ. Виновным признали водителя грузовика.

В декабре прошлого года следственный комитет сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее подменила улики. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, отец погибшей девушки Сергей Акишин отметил, что в деле отсутствует результат анализа мочи на наркотики и алкоголь. Во время расследования свою вину Станислав Сучков не признал.

В пятницу, 20 декабря, прокурор смягчил статью Сучкова на 264 часть 3 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).


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