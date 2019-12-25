Сын экс-главы шацкой ГИБДД обжалует решение суда о заключении в колонию поселения

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Сын экс-главы шацкой ГИБДД Станислав Сучков намерен обжаловать решение суда, который
Мужчина также добавил, что они с супругой намерены подать апелляцию, добиться изменения части статьи 264 УК РФ на «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и изменения срока заключения — с трех до «минимум» шести лет.
Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе
В декабре прошлого года следственный комитет сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее
В пятницу, 20 декабря, прокурор
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