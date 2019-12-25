Сын экс-главы шацкой ГИБДД получил реальный срок за смертельное ДТП

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Сын экс-главы шацкой ГИБДД Станислав Сучков получил реальный срок за смертельное ДТП. В среду, 25 декабря, местный суд признал его виновным.
Сучкову назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения, также он обязан выплатить родителям погибшей в аварии Натальи Акишиной 1,2 млн рублей.
Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе
Во время расследования свою вину Станислав Сучков не признал.
В пятницу, 20 декабря, на последнем заседании прокурор
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