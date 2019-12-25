Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 25 декабря 2019 765
 0    0

Сын экс-главы шацкой ГИБДД получил реальный срок за смертельное ДТП

Сын экс-главы шацкой ГИБДД получил реальный срок за смертельное ДТП

Сын экс-главы шацкой ГИБДД Станислав Сучков получил реальный срок за смертельное ДТП. В среду, 25 декабря, местный суд признал его виновным.

Сучкову назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения, также он обязан выплатить родителям погибшей в аварии Натальи Акишиной 1,2 млн рублей.

Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе столкнулись Volkswagen и КамАЗ. В результате аварии погибла 23-летняя девушка. Виновным признали водителя грузовика. В декабре прошлого года следственный комитет сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее подменила улики. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, отец погибшей девушки Сергей Акишин отметил, что в деле отсутствует результат анализа мочи на наркотики и алкоголь.

Во время расследования свою вину Станислав Сучков не признал.

В пятницу, 20 декабря, на последнем заседании прокурор смягчил статью Сучкова на 264 часть 3 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:13, 13 декабря 2019 4 636
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 19 954
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 620
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 4 170
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 557
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум