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14:14, 25 декабря 2019 704
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При столкновении двух иномарок в Горроще пострадал ребенок — соцсети

При столкновении двух иномарок в Горроще пострадал ребенок — соцсети

В среду, 25 декабря, в Горроще произошло ДТП. На пересечении улиц Гагарина и Черновицкой столкнулись Suzuki и Volkswagen.

Как сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани», в результате аварии пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

На месте работают скорая и полиция.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Фото Натальи Полковниковой


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