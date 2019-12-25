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В среду, 25 декабря, в Горроще произошло ДТП. На пересечении улиц Гагарина и Черновицкой столкнулись Suzuki и Volkswagen.
Как сообщили подписчики группы «
На месте работают скорая и полиция.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Фото Натальи Полковниковой
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