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В аварии около «Полетаевского» рынка пострадал трехлетний ребенок. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в среду, 25 декабря, на пересечении улиц Черновицкой и Гагарина.
По предварительной версии, 39-летняя рязанка на Suzuki поворачивала и не уступила дорогу Volkswagen.
В результате
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