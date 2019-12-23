В соцсети вновь пожаловались на хамство рязанских маршрутчиков

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В соцсети появилось сообщение с жалобой на поведения водителя маршрутки №65. Пост об этом опубликован в Instagram.
«Сели с подругой в маршрутку №65, оплачиваем чаще всего картой проезд. Подруга оплачивает, водитель начинает грубо разговаривать, поторапливать и приговаривает „все люди как люди ходят…“, и после этого поступает фраза „тупые“ в очень грубой форме», — рассказала девушка.
Она отметила, что «все чаще наблюдает хамское поведение» в общественном транспорте.
Напомним, ранее рязанка
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Здравствуйте,опубликуйте пожалуйста информацию.Сели с подругой в маршрутку(номер 65),оплачиваем чаще всего картой проезд.Подруга оплачивает,водитель начинает грубо разговаривать,поторапливать и приговаривает «все люди,как люди ходят...» и после этого поступает фраза «тупые» в очень грубой форме. Всё чаще наблюдаю такое хамское поведение,садясь в общественный транспорт. @s.steshaa #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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