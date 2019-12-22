Рязанка вызвала полицию после конфликта с маршрутчиком

В рязанской маршрутке произошел конфликт. Об этом рассказала пассажирка в Instagram.

По ее словам, в субботу, 21 декабря, водитель маршрутки №73 не смог принять оплату за проезд картой, поскольку терминал «выдавал ошибку».

«Когда мы попросили перезагрузить и объясняли, что сегодня уже оплачивали проезд этой картой, водитель начал материться и просить, чтобы вышли», — написала рязанка.

Она рассказала, что хотела узнать ФИО водителя, но тот ей нагрубил.

«Я поинтересовалась ФИО водителя, на что услышала „ты что читать не умеешь, все написано“. Я объяснила, что там две фамилии и какая ваша, я не знаю. После этого он начал орать на меня матом, чтобы я вышла и через минуту просто закрыл дверь и хотел уехать, но мой друг остановил его», — поделилась девушка.

Она добавила, что вызвала полицию, но, несмотря на это, водитель продолжал грубить.

«Мы вызвали правоохранительные органы, пока мы их ждали (Новоселов 60), водитель неоднократно подходил и орал матом на меня, его успокаивали его же коллеги», — говорится в сообщении.

Автор отметила, что с водителем «будут разбираться за хулиганство».

Официальной информации о произошедшем пока нет.