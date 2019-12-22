Рязанка вызвала полицию после конфликта с маршрутчиком

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В рязанской маршрутке произошел конфликт. Об этом рассказала пассажирка в Instagram.
По ее словам, в субботу, 21 декабря, водитель маршрутки №73 не смог принять оплату за проезд картой, поскольку терминал «выдавал ошибку».
«Когда мы попросили перезагрузить и объясняли, что сегодня уже оплачивали проезд этой картой, водитель начал материться и просить, чтобы вышли», — написала рязанка.
Она рассказала, что хотела узнать ФИО водителя, но тот ей нагрубил.
«Я поинтересовалась ФИО водителя, на что услышала „ты что читать не умеешь, все написано“. Я объяснила, что там две фамилии и какая ваша, я не знаю. После этого он начал орать на меня матом, чтобы я вышла и через минуту просто закрыл дверь и хотел уехать, но мой друг остановил его», — поделилась девушка.
Она добавила, что вызвала полицию, но, несмотря на это, водитель продолжал грубить.
«Мы вызвали правоохранительные органы, пока мы их ждали (Новоселов 60), водитель неоднократно подходил и орал матом на меня, его успокаивали его же коллеги», — говорится в сообщении.
Автор отметила, что с водителем «будут разбираться за хулиганство».
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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Хочу поделиться произошедшим. Сегодня днём я села на 73 маршрутку, ждала её долго и она была вся набита . Мой друг решил оплатить проезд картой , но терминал выдавал ошибку ( либо вина терминала , либо карты) . Когда мы попросили перезагрузить и объясняли что сегодня уже оплачивали проезд этой картой . Водитель в ответ на это начал материться и просить чтобы вышли . Я передала свою карту (другого банка) и оплатила проезд. Не это самое главное. В конце пути я поинтересовалась ФИО водителя ,на что услышала «ты что читать не умеешь всё написано », я объяснила что там две фамилии и какая ваша я не знаю . После этого он начал орать на меня матом чтобы я вышла и через минуту просто закрыл дверь и хотел уехать , но мой друг остановил его . На что он наорал на нас матом . Естественно мы вызвали правоохранительные органы , пока мы их ждали (Новоселов 60) водитель неоднократно подходил и орал матом на меня , его успокаивали его же коллеги . С ним будут разбираться за хулиганство . К сожалению до автопарка так и не дозвонились.Будьте аккуратны!Ведь на месте нас ,мог быть маленький ребёнок у которого не было бы другой карты !Анон #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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