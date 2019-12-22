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13:26, 22 декабря 2019 545
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Маршрутчика, нагрубившего рязанке, отстранили от работы

Маршрутчика, нагрубившего рязанке, отстранили от работы

Маршрутчика, с которым произошел конфликт у рязанки, отстранили от работы на время служебного расследования. Об этом сообщили в мэрии.

«С него возьмут объяснения, опросят других водителей, которые были в это время на улице Новоселов, дом №60», — отметили в горадминистрации.

Там добавили, что в понедельник, 23 декабря, будет принято решение о расторжении с водителем трудового договора.

Напомним, пассажирка маршрутки №73 рассказала, что водитель нагрубил ей, из-за чего девушка вызвала полицию.


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