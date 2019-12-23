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14:02, 23 декабря 2019 249
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«На улицу никого не выкинут». Любимов пообещал помочь жителям военного городка в Скопинском районе

«На улицу никого не выкинут». Любимов пообещал помочь жителям военного городка в Скопинском районе

Губернатор Николай Любимов пообещал помочь жителям военного городка в Скопинском районе. На пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, он отметил, что регион готов вложить «безумные деньги» на благоустройство жилья и инфраструктуры для скопинцев в поселке Желтухинский.

«Не построим что-то, но хотя бы люди будут нормально жить. Сейчас там ужасное состояние всей инфраструктуры и домов. Как люди жили до этого, я не понимаю», — сказал губернатор.

Он пообещал «все уладить», чтобы люди не просто остались в своих квартирах, но сделать так, чтобы у них улучшились условия жизни, инфраструктура.

«То, что касается правовой поддержки, то мы ее начали после того, как люди сами пошли в суды, ни к кому не обращаясь. Хотя государство не обязано оказывать правовую поддержку, но в данном ситуации мы будем это делать», — добавил Николай Любимов. Глава региона отметил, что начались переговоры с Минобороны, которое должно заняться переоформлением не только квартир, но еще домов и земли в целом.

«Тем людям, у которых осталось на руках решение суда, мы обязательно поможем. Конечно, они будут вселяться в квартиры на законных основаниях, и у них будут все документы. Мы их, естественно, не оставим на улицах, — заявил губернатор. — Их никто не будет на улицу выкидывать даже на основании решения суда».

Напомним, жителей поселка Желтухинский через суд лишают квартир без предоставления жилья. По данным выселяемых, их проживание в квартирах оспаривает Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны.

Жилье перевели в категорию служебного несколько лет назад. Люди узнали об этом, когда стали получать уведомления о выселении и повестки в суд.

Скопинцы устроили митинг, на который приехала замминистра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина. Она пообещала местным жителям, что им помогут юристы регионального правительства.


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