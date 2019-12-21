Выселяемым из военного городка скопинцам пообещали помощь юристов рязанского правительства. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает MediaRyazan .

Жителей поселка Желтухинский через суд лишают квартир без предоставления жилья. Решение приняли по 20 семьям. В пользу граждан — только одно от 18 декабря. Других заседаний пока не было. Как сообщалось ранее, в суде находятся 175 исков от Минобороны.

По данным выселяемых, их проживание в квартирах оспаривает Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны. Жилье перевели в категорию служебного несколько лет назад. Люди узнали об этом, когда стали получать уведомления о выселении и повестки в суд.

На митинг, который устроили скопинцы, приехала замминистра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина. По ее словам, юристы регионального правительства помогут жителям поселка.

«Мы должны выяснить, какая у вас ситуация по квартире, что с коммунальными услугами, какие у вас есть документы, какие есть решения суда, либо их нет. Мы вас не бросаем, мы вместе с вами», — заверила Фомина.

В понедельник, 23 декабря, с 15:00 до 21:00 планируют устроить поквартирный обход, чтобы юристы пообщались с каждой семьей.

Ранее скопинские власти обратились в Минобороны для решения проблемы с выселением жителей поселка Желтухинский. Администрация района направила в ведомство информацию о том, что готова принять в муниципальную собственность 347 квартир, дома, земельные участки и коммуникации военного городка.

При этом перед передачей домов в собственность Скопинского района, как считают в администрации, необходимо узаконить права на жилье проживающих в нем людей.