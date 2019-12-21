Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:12, 21 декабря 2019 526
 0    0

Выселяемым из военного городка скопинцам пообещали помощь юристов рязанского правительства

Выселяемым из военного городка скопинцам пообещали помощь юристов рязанского правительства

Выселяемым из военного городка скопинцам пообещали помощь юристов рязанского правительства. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает MediaRyazan.

Жителей поселка Желтухинский через суд лишают квартир без предоставления жилья. Решение приняли по 20 семьям. В пользу граждан — только одно от 18 декабря. Других заседаний пока не было. Как сообщалось ранее, в суде находятся 175 исков от Минобороны.

По данным выселяемых, их проживание в квартирах оспаривает Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны. Жилье перевели в категорию служебного несколько лет назад. Люди узнали об этом, когда стали получать уведомления о выселении и повестки в суд.

На митинг, который устроили скопинцы, приехала замминистра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина. По ее словам, юристы регионального правительства помогут жителям поселка.

«Мы должны выяснить, какая у вас ситуация по квартире, что с коммунальными услугами, какие у вас есть документы, какие есть решения суда, либо их нет. Мы вас не бросаем, мы вместе с вами», — заверила Фомина.

В понедельник, 23 декабря, с 15:00 до 21:00 планируют устроить поквартирный обход, чтобы юристы пообщались с каждой семьей.

Ранее скопинские власти обратились в Минобороны для решения проблемы с выселением жителей поселка Желтухинский. Администрация района направила в ведомство информацию о том, что готова принять в муниципальную собственность 347 квартир, дома, земельные участки и коммуникации военного городка.

При этом перед передачей домов в собственность Скопинского района, как считают в администрации, необходимо узаконить права на жилье проживающих в нем людей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Наш бюджет — миллион рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 7 089
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 16
18:37, 7 декабря 2019 17 423
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 354
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 220
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 4 015
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум