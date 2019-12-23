Николай Любимов провел пресс-конференцию. Текстовая трансляция

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 23 декабря, в рязанской «Точке кипения» прошла пресс-конференция губернатора Николая Любимова. РЗН. инфо вело текстовую трансляцию с места событий. Отметим, что по техническим причинам она отображается только с полной версии сайта.
Напомним, впервые глава региона пригласил на встречу блогеров и представителей интернет-изданий. Ранее он проводил пресс-конференции в правительстве области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Шиловском районе фура насмерть сбила женщину
|
cледующая новость →Воронежец незаконно получил выплаты более чем на миллион рублей
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.