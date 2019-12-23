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11:26, 23 декабря 2019 881
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Губернатор рассказал, когда заработает рязанская БСМП

Губернатор рассказал, когда заработает рязанская БСМП

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, когда заработает БСМП.

На пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, глава региона сообщил, здание больницы сдадут в эксплуатацию 25 декабря 2019 года.

Он отметил, что там завершились пусконаладочные работы.

Окончательный запуск БСМП запланирован на март 2020 года.

На строительство БСМП ушло почти 4,5 миллиарда рублей, из них 850 миллионов выделили из бюджета региона, остальные деньги — федеральные. Комплекс зданий на террритории бывшего трамвайного депо на улице Гоголя начали возводить в конце 2016 года.

В больнице будут 16 операционных и 14 лифтов со звуковым оповещением. Палаты рассчитаны на одного, двух или четырех пациентов.

В июле в больницу начали поставлять оборудование.


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