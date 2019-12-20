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В Рязани загорелся цех с «Уайт-спиритом», пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.
Сообщение о возгорании цеха по розливу растворителя на проезде Яблочкова поступило в 9:55.
На место выехало 14 единиц техники и 37 человек.
Удалось спасти двух человек, один из которых отравился продуктами горения. Всего эвакуировали 30 человек.
Площадь возгорания 100 квадратных метров, пожар до сих пор не потушен.
Фото РИА «
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