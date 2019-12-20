После пожара в цехе с «уайт-спиритом» в Рязани проверили воздух

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
После
Для проверки воздуха специалисты выезжали по адресу: проезд Яблочкова, дом №5, строение 4. В сообщении говорится, что эксперты отобрали пробы воздуха «с учетом направления ветра для лабораторного исследования на приоритетные вещества, а именно, на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида азота в трех точках, в том числе в ближайшей жилой застройке».
Превышений предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе не выявили.
«Осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки не зарегистрировано», — добавили в управлении.
Напомним, сообщение о пожаре
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ нижегородском лесу наши пакеты с человеческими ногами
|
cледующая новость →Гражданин Узбекистана пытался дать взятку рязанскому участковому
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.