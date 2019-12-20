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15:29, 20 декабря 2019 217
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После пожара в цехе с «уайт-спиритом» в Рязани проверили воздух

После пожара в цехе с «уайт-спиритом» в Рязани проверили воздух

После пожара в цехе по розливу «уайт-спирита» в Рязани проверили воздух. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Для проверки воздуха специалисты выезжали по адресу: проезд Яблочкова, дом №5, строение 4. В сообщении говорится, что эксперты отобрали пробы воздуха «с учетом направления ветра для лабораторного исследования на приоритетные вещества, а именно, на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида азота в трех точках, в том числе в ближайшей жилой застройке».

Превышений предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе не выявили.

«Осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки не зарегистрировано», — добавили в управлении.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 9:55 в пятницу, 20 декабря. Возгорание удалось ликвидировать.


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