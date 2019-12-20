Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:30, 20 декабря 2019 292

Рязанцы смогут экономить четыре рубля на проезде в общественном транспорте до середины января

Рязанцы смогут экономить четыре рубля на проезде в общественном транспорте до середины января

Рязанцы смогут экономить четыре рубля на проезде в общественном транспорте до середины января. Со скидкой в автобусах, троллейбусах и маршрутках ездят держатели бесконтактных карт «Мир».

Акцию проводят с 1 октября. Ее должны были завершить 31 декабря, но организаторы приняли решение о продлении.

Чтобы получить скидку, рязанцам или гостям города нужно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору. С карты сумма спишется с учетом скидки.

Напомним, акцию запустили совместно со «Сбербанком» и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) — ООО «Ресурсы партнеров Рязани» при поддержке администрации города.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 896
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 243
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 162
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 022
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 927
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум