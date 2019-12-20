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Рязанцы смогут экономить четыре рубля на проезде в общественном транспорте до середины января. Со скидкой в автобусах, троллейбусах и маршрутках ездят держатели бесконтактных карт «
Акцию
Чтобы получить скидку, рязанцам или гостям города нужно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору. С карты сумма спишется с учетом скидки.
Напомним, акцию запустили совместно со «Сбербанком» и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) — ООО «Ресурсы партнеров Рязани» при поддержке администрации города.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.