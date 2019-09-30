До конца года рязанцы смогут экономить четыре рубля на проезде в общественном транспорте

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С 1 октября до 31 декабря 2019 года все держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в городском транспорте Рязани со скидкой. Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках.
Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 4 рублей. Достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.
Акцию запустили совместно со «Сбербанком» и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) — ООО «Ресурсы партнеров Рязани» при поддержке администрации города.
«Сбербанк» выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».
«До конца этого года скидка по карте „Мир“ при оплате проезда в общественном транспорте действует в нескольких городах России. В некоторых из них такую акцию мы запустили уже повторно и видим, что популярность бесконтактной оплаты проезда там постоянно растет. Этот вид оплаты является не только удобным и быстрым, но также безопасным и технологичным. Мы считаем, что выгодное предложение от платежной системы „Мир“ будет востребовано у пассажиров общественного транспорта Рязани и во многом повлияет на рост безналичной оплаты в регионе», — рассказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.
«Проведение таких акций стало возможно благодаря внедрению в Рязани автоматизированной системы оплаты проезда, — отметил гендиректор АСОП „Ресурсы партнеров Рязани“ Елена Захарова. — Мы постоянно ищем способы снизить стоимость проезда и улучшить сервис оплаты. В планах — развитие системы гибких тарифов и программы лояльности, позволяющие экономить при оплате проезда».
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