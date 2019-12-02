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11:04, 2 декабря 2019 319
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РЗН. инфо разыграет новый альбом группы «Пикник» с автографами музыкантов

РЗН. инфо разыграет новый альбом группы «Пикник» с автографами музыкантов

В пятницу, 13 декабря, группа «Пикник» представит в Рязани новый альбом «В руках великана». Зрителей ждет программа с новыми песнями, а также с проверенными хитами.

По традиции группа подготовила шоу с оригинальными сценическими задумки, новым оформлением сцены и оригинальным видеорядом.

В преддверии концерта РЗН. инфо разыграет компакт-диск «В руках великана» с личными автографами музыкантов. Забрать его победитель сможет в нашей редакции (улица Право-Лыбедская, 27, офис 25).

Напомним, для того, чтобы получить пластинку, необходимо правильно ответить на вопросы. Первый, кто это сделает, получит диск «В руках великана» с автографами музыкантов.

Результаты станут известны в четверг, 5 декабря.


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