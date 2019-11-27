РЗН.инфо разыграет новый альбом группы «Пикник» с автографами музыкантов

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13 декабря группа «Пикник» представит в Рязани новый альбом «В руках великана». Зрителей ждет программа с новыми песнями, а также с проверенными хитами.
По традиции группа подготовила шоу с оригинальными сценическими задумки, новым оформлением сцены и оригинальным видеорядом.
В преддверии концерта РЗН.инфо разыграет компакт-диск «В руках великана» с личными автографами музыкантов.
Для того, чтобы получить пластинку, необходимо правильно ответить на вопросы:
Первый, кто правильно ответит на все вопросы, получит диск «В руках великана» с автографами музыкантов.
Свои ответы присылайте на электронный адрес
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