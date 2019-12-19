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13:51, 19 декабря 2019 109
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Путин заявил об уголовных делах против полицейских из-за задержания Голунова

Путин заявил об уголовных делах против полицейских из-за задержания Голунова

Фото: Kremlin.ru

​Против пятерых сотрудников полиции возбудили уголовные дела из-за задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил президент Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Хочу проинформировать, что отстранены пять человек, они все уволены из правоохранительных органов и против них возбуждены уголовные дела», — сказал президент.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.

К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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