Вжух и… Рязанец пожаловался на кресла в цирке, в которые невозможно сесть

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец пожаловался на кресла в цирке, в которые невозможно сесть.
«Там ребенок не смог сесть! Ноги детские даже не помещаются», — возмутился горожанин.
Он пояснил, что купил три билета по 700 рублей. По словам мужчины, первую часть представления семья «перетерпела», вторую смотрела «на диванчике за последним рядом».
В беседе с другими пользователями он отметил, что трех свободным мест поблизости не смог найти.
«Тут другой вопрос — зачем продавать эти места вообще?» — негодует рязанец.
Сергей Иванов также опубликовал снимок билетов. На фото видно, что ему продали места 34-36 в красном секторе.
При этом на
Позже в цирке прокомментировали
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью заложили еще один храм в честь Петра и Февронии Муромских
|
cледующая новость →Под Рязанью провалившийся под лед пенсионер выбрался и умер на берегу
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.