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17:04, 15 декабря 2019 456
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В рязанском цирке прокомментировали жалобы на места, где невозможно сидеть

В рязанском цирке прокомментировали жалобы на места, где невозможно сидеть

В рязанском цирке RZN. life прокомментировали жалобы на места, где невозможно сидеть. Представители цирка заявили, что билеты на эти кресла никогда не продают.

Три сиденья, упирающиеся в ограждение, назвали «ошибкой строителей».

В цирке показали снимок кресел 14 ряда в красном сегменте. На фото видно, что места №36, 35 и следующие за ними исправные, там поместятся согнутые ноги.

На сайте цирка есть схема зала. На ней видно, что места 34-36 находятся не отделены от других кресел, а находятся в одном ряду с ними.

Ранее горожанин пожаловался, что ему продали три билета на места, где невозможно сидеть. Сергей Иванов опубликовал в соцсети фотографии кресел, которые буквально упираются в ограждение.


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