В рязанском цирке прокомментировали жалобы на места, где невозможно сидеть

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском цирке
Три сиденья, упирающиеся в ограждение, назвали «ошибкой строителей».
В цирке показали снимок кресел 14 ряда в красном сегменте. На фото видно, что места №36, 35 и следующие за ними исправные, там поместятся согнутые ноги.
На
Ранее горожанин пожаловался, что ему продали три билета на места, где
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ понедельник в Рязанской области будут дождь и туман
|
cледующая новость →В понедельник в центре Рязани отключат свет
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.