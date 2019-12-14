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14:53, 14 декабря 2019 385
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Стало известно, сколько стоит один тест на наркотики для рязанских школьников 1

Стало известно, сколько стоит один тест на наркотики для рязанских школьников

Стоимость одного теста на наркотики для рязанского школьника составляет 877 рублей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По словам главы регионального минфина Марины Наумовой, в 2020 году на тестирование заложили 1,5 млн рублей из областного бюджета. Для школьников эти проверки будут ежегодными и бесплатными. Бюджету тестирование обошлось в сумму порядка 7 миллионов (при условии, что один тест стоит 877 рублей, а добровольную проверку прошли около 9 тысяч подростков). По предварительным подсчетам, обещанного областным бюджетом полутора миллиона в 2020 году хватит лишь для проверки 1710 детей.

О том, сколько всего детей в регионе должны пройти обследование и как тестируют школьников читайте в нашем разделе «Публикации».


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Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

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