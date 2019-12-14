Стало известно, сколько стоит один тест на наркотики для рязанских школьников

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Стоимость одного теста на наркотики для рязанского школьника составляет 877 рублей. Об этом сообщили в региональном минздраве.
По словам главы регионального минфина Марины Наумовой, в 2020 году на тестирование заложили 1,5 млн рублей из областного бюджета. Для школьников эти проверки будут ежегодными и бесплатными. Бюджету тестирование обошлось в сумму порядка 7 миллионов (при условии, что один тест стоит 877 рублей, а добровольную проверку прошли около 9 тысяч подростков). По предварительным подсчетам, обещанного областным бюджетом полутора миллиона в 2020 году хватит лишь для проверки 1710 детей.
О том, сколько всего детей в регионе должны пройти обследование и как тестируют школьников читайте в нашем разделе «
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.