В университете Буффало рассказали о цели поездки своих сотрудников в Рязань

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В университете штата Нью-Йорк в Буффало рассказали о цели поездки своих сотрудников в Рязань. Представители вуза подтвердили, что пятеро человек прилетели в Россию 3 декабря по туристической визе, передает
В пресс-службе университета уточнили, что «такие зарубежные поездки являются обычными на факультетах бизнеса в США», их устраивают, чтобы «лучше разбираться в международном бизнесе».
Делегацию задержали на несколько часов в Рязани 9 декабря. В вузе намерены выяснить, почему это произошло. Представители университета полагают, что «имело место недопонимание» между его сотрудниками и российским вузом из-за целей встречи. Американцы рассматривали свой визит как «открытую дискуссию», но в рязанском «Политехе», «по всей видимости, расценили это как официальную лекцию».
Ранее Советский районный суд Рязани
Напомним, по неофициальной информации, на суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы не просто выступали, а читали лекцию.
10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их
Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия». Они
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Сараевского района сливал из машин бензин и получил реальный срок
|
cледующая новость →Рязанец едва не убил сестру на глазах троих детей из-за сорванного свидания
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.