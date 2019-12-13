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10:07, 13 декабря 2019 282
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В университете Буффало рассказали о цели поездки своих сотрудников в Рязань

В университете Буффало рассказали о цели поездки своих сотрудников в Рязань

В университете штата Нью-Йорк в Буффало рассказали о цели поездки своих сотрудников в Рязань. Представители вуза подтвердили, что пятеро человек прилетели в Россию 3 декабря по туристической визе, передает ТАСС.

В пресс-службе университета уточнили, что «такие зарубежные поездки являются обычными на факультетах бизнеса в США», их устраивают, чтобы «лучше разбираться в международном бизнесе».

Делегацию задержали на несколько часов в Рязани 9 декабря. В вузе намерены выяснить, почему это произошло. Представители университета полагают, что «имело место недопонимание» между его сотрудниками и российским вузом из-за целей встречи. Американцы рассматривали свой визит как «открытую дискуссию», но в рязанском «Политехе», «по всей видимости, расценили это как официальную лекцию».

Ранее Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации Университета штата Нью-Йорк в Буффало из-за того, что их «деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию».

Напомним, по неофициальной информации, на суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы не просто выступали, а читали лекцию.

10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их выдворили на следующий день. В университете пока не знают, будут ли их сотрудники обжаловать постановление суда.

Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия». Они скрываются от комментариев.

Фото с сайта рязанского отделения организации «Деловая Россия»


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