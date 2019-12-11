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В рязанском «Политехе» задержали сотрудников университета Буффало после выступления перед студентами,
Как сообщает издание, группа сотрудников университета Буффало приехала в Рязань, чтобы выступить перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Отмечается, что университет согласился на встречу, программа визита была отправлена в облправительство.
В сообщении говорится, что в понедельник американцы выступили перед студентами, а вечером их задержали. По данным Vidsboku, американцам вменили преподавательскую деятельность, не соответствующую их статусу пребывания в стране, поскольку визы у них туристические.
На суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы не просто выступали, а читали лекцию. Подсудимые настаивали на том, что просто рассказывали про университет.
Гостей приговорили к выдворению в течение пяти дней, штрафу и запрету на посещение России на несколько лет. В настоящее время начинается процедура выдворения.
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